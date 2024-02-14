Постпред РФ при ООН: Помощь Запада небескорыстна и всегда обставлена политическими лозунгами

Запад охотнее спонсирует войны по всему миру, чем выделяет деньги на содействие развитию государств.
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Российский дипломат отметил, что донорская помощь западных стран небескорыстна и всегда обставлена политическими лозунгами.
В качестве примеров он привел "шантаж сирийского народа гуманитарной помощью" и прекращение в условиях "чудовищной гуманитарной катастрофы в Газе" западными донорами финансирования Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ.