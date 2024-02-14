Постпред РФ при ООН: Помощь Запада небескорыстна и всегда обставлена политическими лозунгами

Запад охотнее спонсирует войны по всему миру, чем выделяет деньги на содействие развитию государств.

Запад охотнее спонсирует войны по всему миру, чем выделяет деньги на содействие развитию государств.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на открытых дебатах в Совете Безопасности, посвященных проблемам климатических изменений и продовольственной безопасности.

Российский дипломат отметил, что донорская помощь западных стран небескорыстна и всегда обставлена политическими лозунгами.

В качестве примеров он привел "шантаж сирийского народа гуманитарной помощью" и прекращение в условиях "чудовищной гуманитарной катастрофы в Газе" западными донорами финансирования Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ.