Постпред при ООН: Иран оставляет за собой право на защиту от агрессии США

Иран оставляет за собой праву на защиту от агрессии США и Израиля, время и масштаб ответных действий Тегерана определят вооруженные силы страны.

Иран оставляет за собой праву на защиту от агрессии США и Израиля, время и масштаб ответных действий Тегерана определят вооруженные силы страны.

Как передает Report, об этом заявил постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани на экстренном заседании Совета Безопасности ООН, созванном в связи с американскими ударами по иранским ядерным объектам.

"Иран в соответствии с международным правом оставляет за собой полное и законное право на защиту от вопиющей агрессии США и их израильского прокси. Время, природа и масштаб пропорционального ответа будут определены вооруженными силами", - сказал он.