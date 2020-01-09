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Постпред Ирана при ООН заявил о завершении операции мести за Сулеймани

​Постпред Ирана при ООН заявил о завершении операции мести за Сулейман

Иран завершил месть за убийство генерала Касема Сулеймани и не будет предпринимать новых военных действий в случае отсутствия агрессии со стороны США.

Как передает Report, об этом заявил постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи, отвечая на вопрос ТАСС о реакции Тегерана на выступление президента США Дональда Трампа.

"Все наши действия были пропорциональны убийству Касема Сулеймани. Они завершены. Если США больше не будут предпринимать военные действия в отношении Ирана, с нашей стороны - мы также не будем предпринимать таких действий", - подчеркнул он.

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