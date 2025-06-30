О нас

Постпред Ирана при ООН: Тегеран не намерен прекращать обогащение урана

Постпред Ирана при ООН: Тегеран не намерен прекращать обогащение урана Иран имеет право на обогащение урана и не планирует прекращать эту деятельность.
В регионе
30 июня 2025 г. 00:09
Постпред Ирана при ООН: Тегеран не намерен прекращать обогащение урана

Иран имеет право на обогащение урана и не планирует прекращать эту деятельность.

Как передает Report, об этом в интервью американскому телеканалу CBS заявил постпред исламской республики при ООН Амир Саид Иравани.

Дипломат подчеркнул, что деятельность по обогащению урана является "неотъемлемым правом" Ирана, согласно Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

"И мы хотим реализовать это право", - пояснил Иравани. "Я думаю, обогащение никогда не будет прекращено", - добавил он, отвечая на вопрос о том, намерен ли Тегеран возобновить обогащение урана.

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси ранее в интервью CBS отметил, что Иран сохранил некоторые компоненты ядерной программы и может возобновить обогащение урана в течение нескольких месяцев. По его словам, у Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане "были и все еще имеются в определенной степени мощности по обработке, конверсии и обогащению урана". Как добавил Гросси, эти мощности "в значительной степени разрушены", но "что-то сохранилось".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке İranın BMT-dəki nümayəndəsi: Uranın zənginləşdirilməsini dayandırmayacağıq

Экслюзивные новости

Тела убитых в Екатеринбурге отправят в Азербайджан в понедельник
Тела убитых в Екатеринбурге отправят в Азербайджан в понедельник
28 июня 2025 г. 15:39
Таджикистан открыт к реализации совместных гидроэнергетических проектов с Азербайджаном
Таджикистан открыт к реализации совместных гидроэнергетических проектов с Азербайджаном
23 июня 2025 г. 17:08
МИД: Казахстан эвакуировал из Ирана и Израиля около 300 своих граждан - ЭКСКЛЮЗИВ
МИД: Казахстан эвакуировал из Ирана и Израиля около 300 своих граждан - ЭКСКЛЮЗИВ
23 июня 2025 г. 14:58
Азербайджан и Таджикистан готовятся к проведению 8-го заседания межправкомиссии
Азербайджан и Таджикистан готовятся к проведению 8-го заседания межправкомиссии
23 июня 2025 г. 13:45
Минэкономики: Азербайджан и Таджикистан готовят проекты на 700 млн долларов
Минэкономики: Азербайджан и Таджикистан готовят проекты на 700 млн долларов
23 июня 2025 г. 13:11
Посол: Марокко заинтересовано инвестировать в восстановление освобожденных территорий
Посол: Марокко заинтересовано инвестировать в восстановление освобожденных территорий
21 июня 2025 г. 15:16
МИД Казахстана: 22 казахстанца эвакуированы из Ирана через Азербайджан
МИД Казахстана: 22 казахстанца эвакуированы из Ирана через Азербайджан
20 июня 2025 г. 16:39
Посол РФ в Азербайджане: Всегда с удовольствием посещаю Карабахский регион страны
Посол РФ в Азербайджане: Всегда с удовольствием посещаю Карабахский регион страны
20 июня 2025 г. 14:15
АЖД о новых принципах ценообразования на пассажирских рейсах
АЖД о новых принципах ценообразования на пассажирских рейсах
19 июня 2025 г. 13:59
IFC назвала три приоритетных направления для частных инвестиций в Азербайджане
IFC назвала три приоритетных направления для частных инвестиций в Азербайджане
17 июня 2025 г. 17:47

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi