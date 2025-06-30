Постпред Ирана при ООН: Тегеран не намерен прекращать обогащение урана

Иран имеет право на обогащение урана и не планирует прекращать эту деятельность.
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Дипломат подчеркнул, что деятельность по обогащению урана является "неотъемлемым правом" Ирана, согласно Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).
"И мы хотим реализовать это право", - пояснил Иравани. "Я думаю, обогащение никогда не будет прекращено", - добавил он, отвечая на вопрос о том, намерен ли Тегеран возобновить обогащение урана.
Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси ранее в интервью CBS отметил, что Иран сохранил некоторые компоненты ядерной программы и может возобновить обогащение урана в течение нескольких месяцев. По его словам, у Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане "были и все еще имеются в определенной степени мощности по обработке, конверсии и обогащению урана". Как добавил Гросси, эти мощности "в значительной степени разрушены", но "что-то сохранилось".