​Постпред Ирана при ООН отверг предложение США о сотрудничестве

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Постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи заявил, что предложение США о сотрудничестве принять невозможно, так как Вашингтон вводит санкции против страны, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Раванчи назвал предложение США о сотрудничестве "невероятным", добавив, что до тех пор, пока США продолжают настаивать на враждебности (в отношениях - ред.), переговоры не имеют никакого смысла", - сообщило агентство IRNA со ссылкой на дипломата.

Он также добавил, что "беспрецедентные" санкции, которые накладывают США, противоречат нормам международного права.