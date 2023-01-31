Постпред Ирана при ООН: Любая военная акция США против нас приведет к войне

Любые военные действия США против Ирана приведут к полномасштабному конфликту с последствиями для всего ближневосточного региона.

Любые военные действия США против Ирана приведут к полномасштабному конфликту с последствиями для всего ближневосточного региона.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявило в понедельник постпредство Ирана при ООН после атаки по военному объекту в иранском Исфахане.

"С точки зрения Ирана, выбор военного варианта на любом уровне означает вступление США в войну. На данный момент Иран считает такую возможность слабой", - сообщило иранское постпредство журналу Newsweek.

Представительство исламской республики при ООН заявило, что если "США просчитаются и начнут войну", то за последствия такого конфликта "для региона и мира" будет нести ответственность Вашингтон. Постпредство подчеркнуло, что Иран при таком развитии событий сможет "защитить свою безопасность и свои интересы".

В свою очередь неназванный представитель Минобороны США сообщил Newsweek, что "никакие военные силы США не совершали ударов и не проводили операций в Иране". Он заверил, что США "продолжают отслеживать ситуацию", не раскрыв подробностей.

Представитель Центрального командования (СЕНТКОМ) Вооруженных сил (ВС) США майор армии Джон Мур заявил изданию, что Пентагон непричастен к событиям в Иране. "Вооруженные силы США не участвовали в ударе по Ирану, произошедшему на выходных", - добавил он.