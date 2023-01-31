О нас

Постпред Ирана при ООН: Любая военная акция США против нас приведет к войне

Постпред Ирана при ООН: Любая военная акция США против нас приведет к войне Любые военные действия США против Ирана приведут к полномасштабному конфликту с последствиями для всего ближневосточного региона.
В регионе
31 января 2023 г. 09:47
Постпред Ирана при ООН: Любая военная акция США против нас приведет к войне

Любые военные действия США против Ирана приведут к полномасштабному конфликту с последствиями для всего ближневосточного региона.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявило в понедельник постпредство Ирана при ООН после атаки по военному объекту в иранском Исфахане.

"С точки зрения Ирана, выбор военного варианта на любом уровне означает вступление США в войну. На данный момент Иран считает такую возможность слабой", - сообщило иранское постпредство журналу Newsweek.

Представительство исламской республики при ООН заявило, что если "США просчитаются и начнут войну", то за последствия такого конфликта "для региона и мира" будет нести ответственность Вашингтон. Постпредство подчеркнуло, что Иран при таком развитии событий сможет "защитить свою безопасность и свои интересы".

В свою очередь неназванный представитель Минобороны США сообщил Newsweek, что "никакие военные силы США не совершали ударов и не проводили операций в Иране". Он заверил, что США "продолжают отслеживать ситуацию", не раскрыв подробностей.

Представитель Центрального командования (СЕНТКОМ) Вооруженных сил (ВС) США майор армии Джон Мур заявил изданию, что Пентагон непричастен к событиям в Иране. "Вооруженные силы США не участвовали в ударе по Ирану, произошедшему на выходных", - добавил он.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Iran warns any US military action means war

Самое важное

Президент Азербайджана: Самая большая ценность наших отношений с Венгрией заключается во взаимном доверии и в совместной деятельности
Президент Азербайджана: Самая большая ценность наших отношений с Венгрией заключается во взаимном доверии и в совместной деятельности
30 января 2023 г. 22:26
Президент: Основополагающие факторы, связывающие Азербайджан и Венгрию, — это наши общие взгляды на мир
Президент: Основополагающие факторы, связывающие Азербайджан и Венгрию, — это наши общие взгляды на мир
30 января 2023 г. 22:02
Президент Ильхам Алиев: Венгрия и Азербайджан являются друзьями и стратегическими партнерами
Президент Ильхам Алиев: Венгрия и Азербайджан являются друзьями и стратегическими партнерами
30 января 2023 г. 20:28
Президент: Надеемся увидеть участие венгерских компаний в восстановлении Карабаха
Президент: Надеемся увидеть участие венгерских компаний в восстановлении Карабаха
30 января 2023 г. 20:02
Президент: Мы возродили проект НАБУККО, который в свое время считался канувшим в историю
Президент: Мы возродили проект НАБУККО, который в свое время считался канувшим в историю
30 января 2023 г. 19:57
Ильхам Алиев: Азербайджан может стать одним из важных транспортно-логистических центров Евразии
Ильхам Алиев: Азербайджан может стать одним из важных транспортно-логистических центров Евразии
30 января 2023 г. 19:56
Состоялась встреча президентов Азербайджана и Венгрии в формате один на один
ФотоСостоялась встреча президентов Азербайджана и Венгрии в формате один на один
30 января 2023 г. 19:09
В Будапеште состоялась встреча первой леди Азербайджана Мехрибан Алиевой с супругой премьер-министра Венгрии
В Будапеште состоялась встреча первой леди Азербайджана Мехрибан Алиевой с супругой премьер-министра Венгрии
30 января 2023 г. 18:57
В Будапеште подписаны азербайджано-венгерские документы
ФотоВ Будапеште подписаны азербайджано-венгерские документы
30 января 2023 г. 18:55
Ильхам Алиев: На первом месте в азербайджано-венгерской повестке дня стоит энергетика
Ильхам Алиев: На первом месте в азербайджано-венгерской повестке дня стоит энергетика
30 января 2023 г. 18:12

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi