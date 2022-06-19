Поставки нефти из России в Индию выросли в 31 раз

Индия в период с 27 мая по 15 июня увеличила объем закупок угля из России примерно в шесть раз, а нефти - в 31 раз по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Индия в период с 27 мая по 15 июня увеличила объем закупок угля из России примерно в шесть раз, а нефти - в 31 раз по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Reuters, ссылаясь на неопубликованные данные правительства Индии.

Согласно этой информации, Индия за указанный промежуток времени закупила у России уголь на сумму около 331,17 млн долларов США. Сумма закупок нефти составила 2,22 млрд долларов США.

Источники сообщили агентству, что Индии предложена скидка в размере 30%. Согласно их сведениям, российские поставщики принимают платежи в индийских рупиях и в дирхамах ОАЭ.

Министерство торговли Индии не ответило на запрос Reuters о комментариях.