Поставки нефти из России в Индию выросли в 31 раз

Индия в период с 27 мая по 15 июня увеличила объем закупок угля из России примерно в шесть раз, а нефти - в 31 раз по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.
Согласно этой информации, Индия за указанный промежуток времени закупила у России уголь на сумму около 331,17 млн долларов США. Сумма закупок нефти составила 2,22 млрд долларов США.
Источники сообщили агентству, что Индии предложена скидка в размере 30%. Согласно их сведениям, российские поставщики принимают платежи в индийских рупиях и в дирхамах ОАЭ.
Министерство торговли Индии не ответило на запрос Reuters о комментариях.