Поставки грузинского вина в Россию рухнули в 7 раз

Баку. 23 марта. REPORT.AZ/ Экспорт грузинского вина в Россию сократился по итогам первых двух месяцев 2015 года почти в семь раз из-за девальвации рубля. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Национальную статистическую службу Грузии. В январе-феврале Грузия отправила в Россию 1,72 миллиона бутылок.

В целом поставки грузинских товаров в РФ сократились за два месяца в 2,8 раза до 15,6 миллиона долларов, а импорт увеличился на 15,6 процента до 90,5 миллиона долларов. Товарооборот между странами снизился на 13 процентов.

В июне 2013 года после многолетнего запрета Грузия вновь начала экспортировать в Россию вино, коньяк и минеральную воду, а затем — фрукты и овощи. В июле 2014 года из-за подписания Грузией соглашения об ассоциации с ЕС Минэкономразвития РФ разработало проект постановления о приостановке соглашения о свободной торговле с этой страной, информирует Report со ссылкой на Lenta.Ru.

Россия прекратила импорт сельскохозяйственной продукции из Грузии в 2005-2006 годах. По неофициальной версии, причиной был политический конфликт руководств двух стран. Поставки возобновились после избрания в Тбилиси нового правительства.