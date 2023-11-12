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Симон Кападзе: Поставка Францией оружия в Армению через Грузию - просто позор

Симон Кападзе: Поставка Францией оружия в Армению через Грузию - просто позор "То, что Франция отправляет оружие в Армению через Грузию - просто позор. Я не ожидал такого шага со стороны Грузии".
В регионе
12 ноября 2023 г. 23:55
Симон Кападзе: Поставка Францией оружия в Армению через Грузию - просто позор

"Поставка Францией оружия в Армению через Грузию - просто позор. Я не ожидал такого шага со стороны Грузии".

Об этом грузинскому бюро Report заявил политолог Симон Кападзе.

"Я не знаю, что стоит за этим шагом. Почему именно сейчас? Немыслимо, чтобы это произошло в то время, когда Грузия работает над подписанием мирного соглашения", - сказал он.

По мнению политолога, ставить под сомнение тесные отношения Грузии с Азербайджаном просто неразумно:

"Было бы бессмысленно говорить что-то в пользу грузинской стороны, становиться на ее сторону. Как гражданин Грузии я могу только извиниться перед Азербайджаном".

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Версия на азербайджанском языке Simon Kapadze: "Fransanın Gürcüstan üzərindən Ermənistana silah göndərməsi sadəcə biabırçılıqdır"

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