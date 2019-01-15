Председатель армянской партии: При власти Пашиняна есть масса коррупционных проявлений

Баку. 15 января. REPORT.AZ/ Партия "Гражданский договор" лишь сменила Республиканскую партию Армении. Однако и при власти Никола Пашиняна есть масса коррупционных проявлений.

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом на встрече с журналистами заявила председатель армянской партии "Страна абрикоса" Заруи Постанджян.

По ее словам, олигархи, которые были у власти во время РПА, на этих выборах просто делегировали своих представителей в парламент. "Заявления о борьбе с коррупцией входят в прямое противоречие с тем фактом, что, например, создается благотворительный фонд под названием "Мой шаг". Это классическая коррупционная схема", - пояснила она.

Постанджян подчеркнула, что свидетельством коррупции является также факт телефонного разговора Никола Пашиняна с руководителями Специальной следственной службы и Службы национальной безопасности.