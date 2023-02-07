Посольству США передали ноту с требованием прекратить вмешательство в дела РФ

Нота с требованием прекратить вмешательство во внутренние дела России передана во вторник посольству США в Москве.

Нота с требованием прекратить вмешательство во внутренние дела России передана во вторник посольству США в Москве.

Как передает Report, об этом сообщил ТАСС источник, близкий к руководству МИД РФ.

"7 февраля посольству США в Москве была передана официальная нота с требованием прекратить несовместимые со статусом диппредставительства действия, представляющие собой вмешательство во внутренние дела Российской Федерации", - отметил собеседник агентства.

В МИД сообщили, что несмотря на неоднократные предупреждения, содержавшиеся, в частности, в ноте от 9 декабря 2022 года, американская дипмиссия продолжает "злонамеренную активность в информационном пространстве, позволяя себе неподобающие высказывания о руководстве страны пребывания, а также распространяя фейки о ВС РФ, что относится к уголовно наказуемым деяниям".