Посольство Великобритании в Киеве продолжает работу, посол страны Мелинда Симмонс заявила, что продолжает работать с основной командой.

Об этом передает Report cо ссылкой на РИА Новости.

Ранее Госдепартамент США разрешил добровольный отъезд с Украины части сотрудников американского посольства в Киеве и членов семей дипломатов. В то же время глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, отметил, что страны ЕС не собираются эвакуировать сотрудников дипмиссий из Украины, и призвал не драматизировать ситуацию. Позднее в МИД Украины сообщили, что только США, Великобритания, Австралия и ФРГ уведомили МИД Украины о намерении эвакуировать членов семей своих дипломатов из Украины, сообщила в понедельник пресс-служба украинского внешнеполитического ведомства.

"Я остаюсь в Киеве и продолжаю работать там с основной командой. Посольство продолжает работать", - написала она в Twitter.