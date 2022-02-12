О нас
Report Georgia
Аудио новости

Посольство Великобритании в Киеве продолжает работу

Посольство Великобритании в Киеве продолжает работу Посольство Великобритании в Киеве продолжает работу, посол страны Мелинда Симмонс заявила, что продолжает работать с основной командой.
В регионе
12 февраля 2022 г. 12:49
Посольство Великобритании в Киеве продолжает работу

Посольство Великобритании в Киеве продолжает работу, посол страны Мелинда Симмонс заявила, что продолжает работать с основной командой.

Об этом передает Report cо ссылкой на РИА Новости.

Ранее Госдепартамент США разрешил добровольный отъезд с Украины части сотрудников американского посольства в Киеве и членов семей дипломатов. В то же время глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, отметил, что страны ЕС не собираются эвакуировать сотрудников дипмиссий из Украины, и призвал не драматизировать ситуацию. Позднее в МИД Украины сообщили, что только США, Великобритания, Австралия и ФРГ уведомили МИД Украины о намерении эвакуировать членов семей своих дипломатов из Украины, сообщила в понедельник пресс-служба украинского внешнеполитического ведомства.

"Я остаюсь в Киеве и продолжаю работать там с основной командой. Посольство продолжает работать", - написала она в Twitter.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Böyük Britaniyanın Kiyevdəki səfirliyi fəaliyyətini davam etdirir

Самое важное

Президент Ильхам Алиев дал интервью АЗЕРТАДЖ
ФотоПрезидент Ильхам Алиев дал интервью АЗЕРТАДЖ
11 февраля 2022 г. 20:14
Политолог: Армения должна выплатить компенсацию
Политолог: Армения должна выплатить компенсацию
11 февраля 2022 г. 16:45
Минобороны опровергло информацию об обстреле дома, где дислоцированы российские миротворцы
Минобороны опровергло информацию об обстреле дома, где дислоцированы российские миротворцы
11 февраля 2022 г. 12:43
Азербайджанские позиции в направлении Кяльбаджара вновь подверглись обстрелу
Азербайджанские позиции в направлении Кяльбаджара вновь подверглись обстрелу
11 февраля 2022 г. 11:56
Обстреляны позиции Азербайджанской армии в направлении Кяльбаджарского района
Обстреляны позиции Азербайджанской армии в направлении Кяльбаджарского района
10 февраля 2022 г. 09:24
Со времен массовой резни в Малыбейли и Гушчулар прошло 30 лет 
Со времен массовой резни в Малыбейли и Гушчулар прошло 30 лет 
10 февраля 2022 г. 00:00
Делегация из Удмуртии посетит Азербайджан с деловым визитом
Делегация из Удмуртии посетит Азербайджан с деловым визитом
9 февраля 2022 г. 13:12
Агентство развития медиа обозначило цели нового закона «О медиа»
Агентство развития медиа обозначило цели нового закона «О медиа»
9 февраля 2022 г. 12:20
В Баку сожительствовавший с 15-летней девушкой мужчина взят под надзор полиции
В Баку сожительствовавший с 15-летней девушкой мужчина взят под надзор полиции
9 февраля 2022 г. 11:42
Президент Ильхам Алиев утвердил закон О Медиа
Президент Ильхам Алиев утвердил закон "О Медиа"
8 февраля 2022 г. 18:18

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi