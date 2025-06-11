Посольство Великобритании в Грузии отменяет грантовые проекты, связанные с выборами

Посольство Великобритании в Грузии отменяет грантовые проекты, связанные с выборами

Посольство Великобритании в Грузии объявило об отмене запланированных грантовых проектов, связанных с муниципальными выборами, которые пройдут в стране в октябре.

Как сообщает грузинское бюро Report со ссылкой на заявление диппредставительства, проекты отменяются из-за неопределенности.

Предложенные Соединенным Королевством гранты включали просвещение избирателей и гражданское наблюдение. Данные инициативы были признаны полезными и необходимыми Центральной избирательной комиссией Грузии.

Великобритания также заявила о своей готовности поддержать развитие демократии в Грузии.