Посольство Узбекистана в Киеве призвало своих граждан покинуть Украину

Посольство Узбекистана в Киеве призвало своих граждан покинуть территорию Украины в связи с ракетными атаками.

Посольство Узбекистана в Киеве призвало своих граждан покинуть территорию Украины в связи с ракетными атаками.

Как передает Report со ссылкой на узбекские СМИ, об этом говорится в сообщении диппредставительства.

"В свете обострения ситуации на фронтах, а также высокой вероятности продолжения ракетно-артиллерийских ударов по всей территории Украины просим соотечественников покинуть страну, в целях личной безопасности", - сказано в сообщении.

Также узбекистанцам рекомендуется воздержаться от поездок в Украину до урегулирования конфликта.