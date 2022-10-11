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Посольство Узбекистана в Киеве призвало своих граждан покинуть Украину

Посольство Узбекистана в Киеве призвало своих граждан покинуть Украину Посольство Узбекистана в Киеве призвало своих граждан покинуть территорию Украины в связи с ракетными атаками.
В регионе
11 октября 2022 г. 13:04
Посольство Узбекистана в Киеве призвало своих граждан покинуть Украину

Посольство Узбекистана в Киеве призвало своих граждан покинуть территорию Украины в связи с ракетными атаками.

Как передает Report со ссылкой на узбекские СМИ, об этом говорится в сообщении диппредставительства.

"В свете обострения ситуации на фронтах, а также высокой вероятности продолжения ракетно-артиллерийских ударов по всей территории Украины просим соотечественников покинуть страну, в целях личной безопасности", - сказано в сообщении.

Также узбекистанцам рекомендуется воздержаться от поездок в Украину до урегулирования конфликта.

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