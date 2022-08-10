Посольство Узбекистана призвало своих граждан не участвовать в боевых действиях в Украине

Посольство Узбекистана в России предостерегает соотечественников от создания добровольческих батальонов и / или участия в боевых действиях на территории иностранных государств, за которые установлена уголовная ответственность.
Как передает Report, об этом говорится в сообщении диппредставительства.
Диппредставительство призывает соотечественников не поддаваться
на провокации и проявлять предусмотрительность.
В сообщении говорится о том, что согласно ст. 154 (наемничество) УК Узбекистана преступлением является неправомерное участие в вооруженных конфликтах или военных действиях на территории иностранного государств. За совершение данного деяния предусмотрена ответственность в виде лишения свободы сроком до 10 лет.
Посольство предупреждает граждан Узбекистана, что к уголовной ответственности будут привлечены все без исключения лица, в отношении которых имеется объективная информация о совершенном противоправном деянии.