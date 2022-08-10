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Посольство Узбекистана призвало своих граждан не участвовать в боевых действиях в Украине

Посольство Узбекистана призвало своих граждан не участвовать в боевых действиях в Украине Посольство Узбекистана в России предостерегает соотечественников от создания добровольческих батальонов и / или участия в боевых действиях на территории иностранных государств, за которые установлена уголовная ответственность.
В регионе
10 августа 2022 г. 12:26
Посольство Узбекистана призвало своих граждан не участвовать в боевых действиях в Украине

Посольство Узбекистана в России предостерегает соотечественников от создания добровольческих батальонов и / или участия в боевых действиях на территории иностранных государств, за которые установлена уголовная ответственность.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении диппредставительства.

Диппредставительство призывает соотечественников не поддаваться
на провокации и проявлять предусмотрительность.

В сообщении говорится о том, что согласно ст. 154 (наемничество) УК Узбекистана преступлением является неправомерное участие в вооруженных конфликтах или военных действиях на территории иностранного государств. За совершение данного деяния предусмотрена ответственность в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

Посольство предупреждает граждан Узбекистана, что к уголовной ответственности будут привлечены все без исключения лица, в отношении которых имеется объективная информация о совершенном противоправном деянии.

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