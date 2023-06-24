Посольство Узбекистана призвало сограждан отказаться от визитов в ряд регионов РФ

Посольство Узбекистана в России просит соотечественников воздержаться от поездок в приграничные районы РФ и Украины, также не посещать места массового скопления людей.

Посольство Узбекистана в России просит соотечественников воздержаться от поездок в приграничные районы РФ и Украины, также не посещать места массового скопления людей.

Как передает Report, об этом сообщают узбекские СМИ.

Проживающих на этих территориях узбекистанцев диппредставительство просит не поддаваться непроверенной информации, распространяющейся в информационном пространстве, следовать указаниям официальных представителей страны пребывания, и при необходимости оперативно связаться.

Сообщается, что все дипломатические представительства Узбекистана на территории России работают в полном рабочем режиме.