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Посольство Узбекистана призвало сограждан отказаться от визитов в ряд регионов РФ

Посольство Узбекистана призвало сограждан отказаться от визитов в ряд регионов РФ Посольство Узбекистана в России просит соотечественников воздержаться от поездок в приграничные районы РФ и Украины, также не посещать места массового скопления людей.
В регионе
24 июня 2023 г. 14:22
Посольство Узбекистана призвало сограждан отказаться от визитов в ряд регионов РФ

Посольство Узбекистана в России просит соотечественников воздержаться от поездок в приграничные районы РФ и Украины, также не посещать места массового скопления людей.

Как передает Report, об этом сообщают узбекские СМИ.

Проживающих на этих территориях узбекистанцев диппредставительство просит не поддаваться непроверенной информации, распространяющейся в информационном пространстве, следовать указаниям официальных представителей страны пребывания, и при необходимости оперативно связаться.

Сообщается, что все дипломатические представительства Узбекистана на территории России работают в полном рабочем режиме.

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Версия на английском языке Uzbek Embassy urges citizens to refuse visits to several Russia’s districts

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