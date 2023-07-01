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Посольство Турции во Франции предупредило соотечественников

Посольство Турции во Франции предупредило соотечественников Посольство Турции в Париже призвало своих граждан, находящихся во Франции и собирающихся туда с визитом, к бдительности в связи с актами насилия в ходе охвативших страну массовых беспорядков.
В регионе
1 июля 2023 г. 04:11
Посольство Турции во Франции предупредило соотечественников

Посольство Турции в Париже призвало своих граждан, находящихся во Франции и собирающихся туда с визитом, к бдительности в связи с актами насилия в ходе охвативших страну массовых беспорядков.

Как передает Report, в заявлении дипмиссии указано, что из-за последних событий в стране наблюдаются перебои в работе ряда транспортных и коммунальных служб, повреждены общественные здания, объекты частной собственности и инфраструктуры.

Посольство на фоне происходящих во Франции беспорядков рекомендует гражданам Турции воздерживаться от посещения мест массового скопления людей, а также регулярно следить за объявлениями посольства и генконсульства Турции в связи с развитием событий.

Массовые беспорядки во Франции вспыхнули из-за убийства полицейским 17-летнего подростка.

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