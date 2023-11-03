О нас

Посольство Таджикистана в Москве временно приостанавливает работу

Посольство Таджикистана в Москве временно приостанавливает работу Посольство Таджикистана в России временно приостанавливает работу, что вызвано техническими причинами.
В регионе
3 ноября 2023 г. 15:36
Посольство Таджикистана в Москве временно приостанавливает работу

Посольство Таджикистана в России временно приостанавливает работу, что вызвано техническими причинами.

Как передает Report со ссылкой на таджикские СМИ, об этом сообщили в пресс-службе дипломатического ведомства.

Такая мера продлится с 3 по 6 ноября 2023 года.

"Будет введено ограничение на оформление заграничных паспортов в Консульской службе посольства", - подчеркнули в дипведомстве.

В связи с этим, в течение 3 дней документы для оформления заграничных паспортов приниматься не будут, предупредили в пресс-службе.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Tajikistan closes its embassy in Russia
Версия на азербайджанском языке Tacikistan Rusiyadakı səfirliyini bağlayır

Самое важное

В Астане состоялся 10-й юбилейный саммит ОТГ
ФотоВ Астане состоялся 10-й юбилейный саммит ОТГ
3 ноября 2023 г. 11:30
Ильхам Алиев: Азербайджан вносит ценный вклад в стабильную деятельность транспортного коридора Восток-Запад
Ильхам Алиев: Азербайджан вносит ценный вклад в стабильную деятельность транспортного коридора Восток-Запад
3 ноября 2023 г. 10:46
Президент: Укрепление отношений с тюркскими государствами - один из основных приоритетов внешней политики Азербайджана
Президент: Укрепление отношений с тюркскими государствами - один из основных приоритетов внешней политики Азербайджана
3 ноября 2023 г. 10:45
Сегодня в Астане состоится 10-ый юбилейный саммит ОТГ
Сегодня в Астане состоится 10-ый юбилейный саммит ОТГ
3 ноября 2023 г. 08:05
Армянские террористы закопали жертв Ходжалинского геноцида в селе Гозлукёрпю и на берегу реки Гаргар
Армянские террористы закопали жертв Ходжалинского геноцида в селе Гозлукёрпю и на берегу реки Гаргар
2 ноября 2023 г. 14:59
Президент Азербайджана прибыл с визитом в Казахстан для участия в саммите ОТГ
ФотоПрезидент Азербайджана прибыл с визитом в Казахстан для участия в саммите ОТГ
2 ноября 2023 г. 14:20
Задержан подозреваемый в участии в Ходжалинском геноциде Мадат Бабаян
Задержан подозреваемый в участии в Ходжалинском геноциде Мадат Бабаян
2 ноября 2023 г. 14:08
Минобороны опубликовало видеокадры обнаруженных в Карабахе складов с инженерными боеприпасами
Минобороны опубликовало видеокадры обнаруженных в Карабахе складов с инженерными боеприпасами
1 ноября 2023 г. 15:00
В Нахчыване прошли командно-штабные учения с привлечением спецназа и БПЛА
ФотоВ Нахчыване прошли командно-штабные учения с привлечением спецназа и БПЛА
1 ноября 2023 г. 14:24
Из Сирии репатриированы 11 граждан Азербайджана
Из Сирии репатриированы 11 граждан Азербайджана
31 октября 2023 г. 18:55

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi