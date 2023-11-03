Посольство Таджикистана в Москве временно приостанавливает работу

Посольство Таджикистана в России временно приостанавливает работу, что вызвано техническими причинами.

Посольство Таджикистана в России временно приостанавливает работу, что вызвано техническими причинами.

Как передает Report со ссылкой на таджикские СМИ, об этом сообщили в пресс-службе дипломатического ведомства.

Такая мера продлится с 3 по 6 ноября 2023 года.

"Будет введено ограничение на оформление заграничных паспортов в Консульской службе посольства", - подчеркнули в дипведомстве.

В связи с этим, в течение 3 дней документы для оформления заграничных паспортов приниматься не будут, предупредили в пресс-службе.