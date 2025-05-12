Посольство США в Турции: Ликвидация РКК - это победа для всей циливизации

Посольство США в Турции приветствовало ликвидацию террористической организации РКК.

Посольство США в Турции приветствовало ликвидацию террористической организации РКК.

Как сообщает Report, соответствующее заявление размещено на странице дипломатической миссии в соцcети Х.

"Разоружение террористических групп всегда является победой для цивилизации. Решение о ликвидации РКК является поворотным моментом", – говорится в заявлении.

Госсекретарь США провел телефонный разговор со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом, вновь выразив свою поддержку, отмечается в публикации.

"США стоят рядом с нашим союзником по НАТО Турцией, продвигающейся по пути к постоянному миру и безопасности. В цивилизованном мире у терроризма нет будущего, – отметили в диппредставительстве.