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Посольство США в Турции: Ликвидация РКК - это победа для всей циливизации

Посольство США в Турции: Ликвидация РКК - это победа для всей циливизации Посольство США в Турции приветствовало ликвидацию террористической организации РКК.
В регионе
12 мая 2025 г. 22:09
Посольство США в Турции: Ликвидация РКК - это победа для всей циливизации

Посольство США в Турции приветствовало ликвидацию террористической организации РКК.

Как сообщает Report, соответствующее заявление размещено на странице дипломатической миссии в соцcети Х.

"Разоружение террористических групп всегда является победой для цивилизации. Решение о ликвидации РКК является поворотным моментом", – говорится в заявлении.

Госсекретарь США провел телефонный разговор со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом, вновь выразив свою поддержку, отмечается в публикации.

"США стоят рядом с нашим союзником по НАТО Турцией, продвигающейся по пути к постоянному миру и безопасности. В цивилизованном мире у терроризма нет будущего, – отметили в диппредставительстве.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ PKK-nın ləğvini alqışlayıb: Bu, sivilizasiya üçün qələbədir

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