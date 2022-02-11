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Посольство США вслед за Байденом призывает американцев не ехать в Украину

Посольство США вслед за Байденом призывает американцев не ехать в Украину Посольство Соединенных Штатов Америки призывает американских граждан не ехать в Украину из-за угрозы вторжение РФ и пандемии коронавирусной инфекции.
В регионе
11 февраля 2022 г. 15:27
Посольство США вслед за Байденом призывает американцев не ехать в Украину

Посольство Соединенных Штатов Америки призывает американских граждан не ехать в Украину из-за угрозы вторжение РФ и пандемии коронавирусной инфекции.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом сообщило посольство США в Украине.

Украину отнесли к 4-му уровню опасности. "Не путешествуйте в Украину в связи с усилением угроз российских военных действий и COVID-19", - говорится в рекомендациях.

При этом, американцы, которые до сих пор находятся на территории Украины, должны сейчас покинуть Украину коммерческими или частными транспортными средствами.

"Если остаетесь в Украине, проявляйте усиленную бдительность из-за преступности, общественного неповиновения и потенциальных боевых операций, если Россия перейдет к военным действиям", - говорится в рекомендациях.

Напоминается, что 23 января Госдеп США разрешил на добровольных началах покинуть Украину наемным сотрудникам посольства и приказал членам семей дипломатов из американского посольства выехать из Украины в связи с постоянной угрозой военных действий РФ.

"Граждане США должны знать, что правительство Соединенных Штатов не сможет эвакуировать граждан США на случай российских военных действий где-либо в Украине. Военные действия могут начаться в любой момент и без уведомления и также серьезно повлияют на способность посольства США оказывать консульские услуги, в том числе помощь гражданам США в выезде из Украины", - говорится в рекомендациях.

Также немедленно покинуть Украину призвали и в Госдепе США. Там отмечают, что сообщения о наращивании российской военной мощи на границе с Украиной продолжают поступать, а это указывает на возможность масштабных военных действий.

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Версия на английском языке US Embassy urges Americans not to travel to Ukraine

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