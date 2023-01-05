Посольство США в РФ: Солидарны с теми, кто стремится к более мирному будущему
Посольство США в РФ: Солидарны с теми, кто стремится к более мирному будущемуПосольство США в России опубликовало обращение к россиянам в своем Twitter. Американские дипломаты выразили солидарность с теми, кто стремится к созданию мирного будущего.
Посольство США в России опубликовало обращение к россиянам в своем Twitter. Американские дипломаты выразили солидарность с теми, кто стремится к созданию мирного будущего.
Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ.
"Мы считаем, что происходящее вас не достойно, и солидарны с каждым из вас, кто стремится создать более мирное будущее", - сказано в публикации посольства.
В нем говорится, что Россию и США объединяет общность культур и достижений. В прикрепленном видеоролике посольство напоминает, что русскую литературу преподают в американских школах, а произведения русской классической музыки звучат в "самых престижных культурных заведениях" США.
На протяжении всей истории наши страны роднила общность культур и наших достижений. Мы считаем, что происходящее вас не достойно, и солидарны с каждым из вас, кто стремится создать более мирное будущее. pic.twitter.com/PcEC8YF6FK