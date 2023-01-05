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Посольство США в РФ: Солидарны с теми, кто стремится к более мирному будущему

Посольство США в РФ: Солидарны с теми, кто стремится к более мирному будущему Посольство США в России опубликовало обращение к россиянам в своем Twitter. Американские дипломаты выразили солидарность с теми, кто стремится к созданию мирного будущего.
В регионе
5 января 2023 г. 13:38
Посольство США в РФ: Солидарны с теми, кто стремится к более мирному будущему

Посольство США в России опубликовало обращение к россиянам в своем Twitter. Американские дипломаты выразили солидарность с теми, кто стремится к созданию мирного будущего.

Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ.

"Мы считаем, что происходящее вас не достойно, и солидарны с каждым из вас, кто стремится создать более мирное будущее", - сказано в публикации посольства.

В нем говорится, что Россию и США объединяет общность культур и достижений. В прикрепленном видеоролике посольство напоминает, что русскую литературу преподают в американских школах, а произведения русской классической музыки звучат в "самых престижных культурных заведениях" США.

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