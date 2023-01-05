Посольство США в РФ: Солидарны с теми, кто стремится к более мирному будущему

Посольство США в РФ: Солидарны с теми, кто стремится к более мирному будущему

Посольство США в России опубликовало обращение к россиянам в своем Twitter. Американские дипломаты выразили солидарность с теми, кто стремится к созданию мирного будущего.

https://static.report.az/photo/17c80798-70a5-3633-9f4c-360e876cb9b1.jpg https://static.report.az/photo/17c80798-70a5-3633-9f4c-360e876cb9b1.jpg