Посольство США в Киеве призвало американцев покинуть Украину

Посольство США в Киеве на фоне ракетных обстрелов обратилось к своим гражданам, которые находятся в Украине. Посольство попросило их переждать в укрытиях на время обстрелов и покинуть страну, когда это будет возможно.

Посольство США в Киеве на фоне ракетных обстрелов обратилось к своим гражданам, которые находятся в Украине. Посольство попросило их переждать в укрытиях на время обстрелов и покинуть страну, когда это будет возможно.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении посольства.

"Продолжающиеся удары России по Украине представляют прямую угрозу гражданскому населению и гражданской инфраструктуре. Посольство Соединенных Штатов призывает граждан США укрыться и покинуть Украину сейчас, используя возможный наземный транспорт, когда это будет безопасно", - сказано в сообщении посольства.