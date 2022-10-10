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Посольство США в Киеве призвало американцев покинуть Украину

Посольство США в Киеве призвало американцев покинуть Украину Посольство США в Киеве на фоне ракетных обстрелов обратилось к своим гражданам, которые находятся в Украине. Посольство попросило их переждать в укрытиях на время обстрелов и покинуть страну, когда это будет возможно.
В регионе
10 октября 2022 г. 13:42
Посольство США в Киеве призвало американцев покинуть Украину

Посольство США в Киеве на фоне ракетных обстрелов обратилось к своим гражданам, которые находятся в Украине. Посольство попросило их переждать в укрытиях на время обстрелов и покинуть страну, когда это будет возможно.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении посольства.

"Продолжающиеся удары России по Украине представляют прямую угрозу гражданскому населению и гражданской инфраструктуре. Посольство Соединенных Штатов призывает граждан США укрыться и покинуть Украину сейчас, используя возможный наземный транспорт, когда это будет безопасно", - сказано в сообщении посольства.

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