 Наверх

Посольство США в Армении приостановило выдачу виз гражданам Ирана

Посольство США в Ереване приостановило выдачу виз гражданам Ирана

Посольство Соединённых Штатов в Ереване ввело ограничения на выдачу въездных виз гражданам Ирана в связи с эскалацией ситуации на Ближнем Востоке.

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом говорится в распространенном сегодня заявлении посольства США в Армении.

“Из-за событий на Ближнем Востоке посольство США в Ереване временно приостановило предоставление некоторых визовых услуг”, — говорится в  заявлении американского диппредставительства.

Посольство США также усилило меры безопасности при входе на свою территорию.

Как заявили Report в посольстве США в Азербайджане, консульская служба США в Баку "функционирует в нормальном режиме".

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!