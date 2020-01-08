Посольство США в Армении приостановило выдачу виз гражданам Ирана

Посольство Соединённых Штатов в Ереване ввело ограничения на выдачу въездных виз гражданам Ирана в связи с эскалацией ситуации на Ближнем Востоке.

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом говорится в распространенном сегодня заявлении посольства США в Армении.



“Из-за событий на Ближнем Востоке посольство США в Ереване временно приостановило предоставление некоторых визовых услуг”, — говорится в заявлении американского диппредставительства.



Посольство США также усилило меры безопасности при входе на свою территорию.

Как заявили Report в посольстве США в Азербайджане, консульская служба США в Баку "функционирует в нормальном режиме".