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Посольство США в Армении призвало своих граждан не посещать ряд мест в Ереване

Посольство США в Армении призвало своих граждан не посещать ряд мест в Ереване Посольство США в Армении призвало своих граждан избегать посещений ряда мест в Ереване на фоне сообщений о бомбах.
В регионе
3 августа 2022 г. 01:51
Посольство США в Армении призвало своих граждан не посещать ряд мест в Ереване

Посольство США в Армении призвало своих граждан избегать посещений ряда мест в Ереване на фоне сообщений о бомбах.

Как передает Report, об этом отмечается на сайте диппредставительства.

"По данным местных властей, экстренные службы в настоящее время расследуют угрозы взрыва в аэропорту "Звартноц", на всех станциях метро, в мэрии и Национальном Собрании. Пожалуйста, избегайте указанных мест и следите за новостями о дальнейшем развитии событий", - говорится в сообщении.

Напомним, что 2 августа в 18:59 в Наццентр кризисного управления поступили сигналы о минировании всех станций метро, аэропорта "Звартноц", по адресу Баграмяна 19, а также во всех важнейших военных и гражданских объектах. Позже в МЧС заявили, что работа метрополитена временно приостановлена: проводится осмотр территории, а работы по осмотру в аэропорту и мэрии завершены и взрывные устройства не обнаружены.

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