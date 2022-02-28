Посольство США рекомендует американцам покинуть Россию

Посольство США в Москве рекомендует своим гражданам рассмотреть возможность немедленного отъезда из РФ, пока коммерческие варианты отъезда остаются еще доступными.

Посольство США в Москве рекомендует своим гражданам рассмотреть возможность немедленного отъезда из России, пока коммерческие варианты отъезда остаются еще доступными.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте посольства США в РФ.

"Все больше авиакомпаний отменяют рейсы в Россию и из России, а многие страны закрыли свое воздушное пространство для российских авиакомпаний. Гражданам США следует рассмотреть возможность немедленного отъезда из России по пока доступным коммерческим вариантам", - указано в тексте.

В посольстве напомнили, что Госдепартамент США рекомендовал своим гражданам не путешествовать в Россию.