О нас
Аудио новости

Посольство США рекомендует американцам покинуть Россию

Посольство США рекомендует американцам покинуть Россию Посольство США в Москве рекомендует своим гражданам рассмотреть возможность немедленного отъезда из РФ, пока коммерческие варианты отъезда остаются еще доступными.
В регионе
28 февраля 2022 г. 00:32
Посольство США рекомендует американцам покинуть Россию

Посольство США в Москве рекомендует своим гражданам рассмотреть возможность немедленного отъезда из России, пока коммерческие варианты отъезда остаются еще доступными.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте посольства США в РФ.

"Все больше авиакомпаний отменяют рейсы в Россию и из России, а многие страны закрыли свое воздушное пространство для российских авиакомпаний. Гражданам США следует рассмотреть возможность немедленного отъезда из России по пока доступным коммерческим вариантам", - указано в тексте.

В посольстве напомнили, что Госдепартамент США рекомендовал своим гражданам не путешествовать в Россию.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое читаемое

Подоляк: Ликвидированы более 3,5 тыс. российских военных, 200 взяты в плен
Подоляк: Ликвидированы более 3,5 тыс. российских военных, 200 взяты в плен
26 февраля 2022 г. 09:44
Идут бои за Киев: ВСУ оттесняют диверсионно-разведывательные группы из города
Идут бои за Киев: ВСУ оттесняют диверсионно-разведывательные группы из города
26 февраля 2022 г. 07:41
Украинские ПВО сбили нацеленную в плотину Киевского водохранилища ракету
Украинские ПВО сбили нацеленную в плотину Киевского водохранилища ракету
26 февраля 2022 г. 12:30
В Киеве начались уличные бои
В Киеве начались уличные бои
26 февраля 2022 г. 07:10
Под Киевом сбит российский самолет, на борту которого находились более 100 десантников
Под Киевом сбит российский самолет, на борту которого находились более 100 десантников
26 февраля 2022 г. 03:42
В Facebook запретят рекламу государственным СМИ России
В Facebook запретят рекламу государственным СМИ России
26 февраля 2022 г. 09:08
Воевавший против Украины армянский военнослужащий взят в плен
Воевавший против Украины армянский военнослужащий взят в плен
26 февраля 2022 г. 12:16
Стало известно число убитых и раненых азербайджанцев в Украине
Стало известно число убитых и раненых азербайджанцев в Украине
27 февраля 2022 г. 14:43
Над Украиной сбит очередной российский самолет
Над Украиной сбит очередной российский самолет
26 февраля 2022 г. 05:07
Россия наложила вето на резолюцию Совбеза ООН по Украине
Россия наложила вето на резолюцию Совбеза ООН по Украине
26 февраля 2022 г. 03:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi