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Посольство США предупредило своих граждан в Армении

Посольство США предупредило своих граждан в Армении Посольство США в Армении выступило с заявлением, в котором предостерегло своих граждан от участия в запланированном 5 ноября митинге оппозиционного движения "Сопротивление".
В регионе
4 ноября 2022 г. 19:57
Посольство США предупредило своих граждан в Армении

Посольство США в Армении выступило с заявлением, в котором предостерегло своих граждан от участия в запланированном 5 ноября митинге оппозиционного движения "Сопротивление".

Об этом сообщает Report со ссылкой на Sputnik-Armenia.

Причиной такого предупреждения, согласно заявлению, является угроза столкновений и беспорядков.

В посольстве предупредили, что демонстрации могут быть непредсказуемыми, их участники могут менять направление в любой момент, создавая препятствия для движения транспорта.

"Даже демонстрации, намеченные как мирные, могут перерасти в конфронтацию и, возможно, жестокие действия... Избегайте района проведения акции, следите за обновлениями в местных медиа, избегайте скопления людей, избегайте демонстраций", - заявили в дипмиссии.

Напомним, что армянская оппозиция 5 ноября проведет митинг на площади Франции.

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Версия на английском языке US embassy in Armenia calls on its citizens to avoid area of protests expected in Yerevan
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