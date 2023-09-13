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Посольство США опровергло информацию о планах создания военной базы в Грузии

Посольство США опровергло информацию о планах создания военной базы в Грузии Посольство США в Тбилиси опровергло информацию о том, что Вашингтон планировал разместить в республике военную базу.
В регионе
13 сентября 2023 г. 23:00
Посольство США опровергло информацию о планах создания военной базы в Грузии

Посольство США в Тбилиси опровергло информацию о том, что Вашингтон планировал разместить в республике военную базу.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении диппредставительства.

"Отношения США и Грузии в сфере обороны были и по-прежнему основаны на усилении совместимости и поддержке Грузии для сдерживания последующей агрессии и защиты своего суверенитета, что лучше готовит Грузию к членству в НАТО. Для разъяснения информации, распространенной в СМИ, Соединенные Штаты не предлагали Грузии создать американскую военную базу", - отмечает посольство.

Накануне грузинский телеканал Mtavari Arkhi со ссылкой на собственные источники сообщил, что министр обороны США Ллойд Остин во время визита в Грузию в конце 2021 года предложил руководству страны открыть американскую военную базу для повышения безопасности республики, на что получил отказ. Данную информацию опровергло и Минобороны Грузии.

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