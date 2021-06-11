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Посольство США направило в МИД РФ ноту протеста

Посольство США направило в МИД РФ ноту протеста Посольство США направило в МИД РФ ноту протеста в связи с недопуском к осужденному американскому гражданину Тревору Риду, у которого ранее был диагностирован COVID-19.
В регионе
11 июня 2021 г. 14:58
Посольство США направило в МИД РФ ноту протеста
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Посольство США направило в МИД РФ ноту протеста в связи с недопуском к осужденному американскому гражданину Тревору Риду, у которого ранее был диагностирован COVID-19.

Как передает Report со ссылкой на "РИА Новости", об этом заявил временный поверенный в делах США в РФ Бартл Горман.

"Десятого июня, по прошествии 16 дней без консульского доступа к заключенному гражданину США Тревору Риду, посольство США в Москве направило дипломатическую ноту в Министерство иностранных дел, выражая протест против непредоставления нам доступа", - говорится в заявлении Гормана.

По версии следствия, гостивший в Москве гражданин Соединенных Штатов Рид в августе 2019 года поругался на улице с двумя женщинами, по вызову на место прибыл наряд ППС. Молодой человек не успокаивался, и его решили доставить в отдел - по пути он ударил одного полицейского и напал на другого, сидевшего за рулем. Рид признан виновным в применении силы против стража порядка и приговорен к 9 годам лишения свободы.

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