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Посольство Саудовской Аравии в Иране возобновило работу спустя 7 лет после разрыва дипотношений

Посольство Саудовской Аравии в Иране возобновило работу спустя 7 лет после разрыва дипотношений Диппредставительство Королевства Саудовская Аравия 6 августа начало свою работу в Иране.
В регионе
9 августа 2023 г. 17:54
Посольство Саудовской Аравии в Иране возобновило работу спустя 7 лет после разрыва дипотношений

Диппредставительство Королевства Саудовская Аравия 6 августа начало свою работу в Иране.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в среду агентство IRNA.

"Посольство Королевства Саудовская Аравия в Исламской Республике Иран официально начало свою деятельность в нашей стране с воскресенья 15 мордада [соответствует 6 августа по григорианскому календарю]", - говорится в заявлении.

10 марта Тегеран и Эр-Рияд договорились о восстановлении дипломатических отношений и возобновлении работы посольств в течение двух месяцев. 6 июня посольство Ирана в Эр-Рияде возобновило работу - спустя семь лет после разрыва дипломатических отношений между двумя странами.

Отношения между Эр-Риядом и Тегераном обострились в марте 2015 года с началом военной операции коалиции во главе с Саудовской Аравией на территории Йемена против движения "Ансар Аллах" (хуситы). После нападений в январе 2016 года на посольство Саудовской Аравии в Тегеране королевство разорвало дипломатические отношения с Ираном.

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Версия на английском языке Saudi Arabia’s embassy in Iran resumes work after 7 years

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