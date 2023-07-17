Посольство России в Минске сообщило о передаче Украине ноты по "зерновой сделке"

Посольство России в Минске сообщило, что передало украинской стороне ноту по "зерновой сделке".

Посольство России в Минске сообщило, что передало украинской стороне ноту по "зерновой сделке".

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в посольстве.

"Стараниями запада "зерновая сделка" превратилась в чисто коммерческий проект и утратила гуманитарную функцию. Запад не собирался выполнять свою часть обязательств, касающихся российских интересов в рамках "зерновой сделки", - заявили в дипведомстве.

Отметим, что сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о том, что договоренности по "зерновой сделке" фактически прекращены.