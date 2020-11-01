В посольстве России разоблачили ложь армян

Посольство России в Ереване опровергло слухи о гибели российских пограничников якобы в результате ударов азербайджанских ВС.

Посольство России в Ереване опровергло слухи о гибели российских пограничников якобы в результате ударов азербайджанских ВС.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении, размещенном на странице дипмиссии в Facebook .

"В связи с обращениями представителей средств массовой информации с просьбой прокомментировать появившиеся сразу в нескольких источниках "сведения" о гибели двух российских пограничников сообщаем. Это не соответствует действительности. Призываем СМИ осторожно и взвешенно относиться к подобного рода информационным вбросам", - отмечается в заявлении.