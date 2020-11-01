О нас
Report Georgia
Аудио новости

В посольстве России разоблачили ложь армян

В посольстве России разоблачили ложь армян Посольство России в Ереване опровергло слухи о гибели российских пограничников якобы в результате ударов азербайджанских ВС.
В регионе
366
1 ноября 2020 г. 19:37
В посольстве России разоблачили ложь армян

Посольство России в Ереване опровергло слухи о гибели российских пограничников якобы в результате ударов азербайджанских ВС.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении, размещенном на странице дипмиссии в Facebook.

"В связи с обращениями представителей средств массовой информации с просьбой прокомментировать появившиеся сразу в нескольких источниках "сведения" о гибели двух российских пограничников сообщаем. Это не соответствует действительности. Призываем СМИ осторожно и взвешенно относиться к подобного рода информационным вбросам", - отмечается в заявлении.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Новости партнеров

Самое читаемое

Пашинян признал, что армянские солдаты убегают с поля боя
Пашинян признал, что армянские солдаты убегают с поля боя
26 октября 2020 г. 19:45
Пресс-секретарь МО: Азербайджанская армия готова предотвратить атаки противника
Пресс-секретарь МО: Азербайджанская армия готова предотвратить атаки противника
26 октября 2020 г. 19:40
Пашинян пригрозил суровым наказанием за неподчинение приказу
Пашинян пригрозил суровым наказанием за неподчинение приказу
27 октября 2020 г. 23:17
Загнанные в тупик армянские власти источают трупный запах
Загнанные в тупик армянские власти источают "трупный запах"
28 октября 2020 г. 17:44
МЧС: В результате артобстрела Дашкесана вспыхнул пожар в лесном массиве
МЧС: В результате артобстрела Дашкесана вспыхнул пожар в лесном массиве
26 октября 2020 г. 19:19
Армения отправляет на войну в Карабах заключенных
Армения отправляет на войну в Карабах заключенных
30 октября 2020 г. 18:13
Ильхам Алиев: Если против нас будет агрессия извне, они увидят эти F-16
Ильхам Алиев: Если против нас будет агрессия извне, они увидят эти F-16
26 октября 2020 г. 13:19
МИД Турции распространил заявление по поводу обстрела Барды
МИД Турции распространил заявление по поводу обстрела Барды
27 октября 2020 г. 22:30
Армия Азербайджана уничтожила бежавшего с поля боя силы противника
Армия Азербайджана уничтожила бежавшего с поля боя силы противника
28 октября 2020 г. 22:16
Армения охвачена предательством, дезертирством, хаосом и борьбой за власть 
Армения охвачена предательством, дезертирством, хаосом и борьбой за власть 
30 октября 2020 г. 13:11

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi