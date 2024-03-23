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Посольство России: Мы благодарны жителям Азербайджана за поддержку

Посольство России: Мы благодарны жителям Азербайджана за поддержку Посольство России в Азербайджане выражает благодарность жителям Азербайджана за поддержку, оказанную ими после трагедии в ТЦ "Крокус Сити Холл".
В регионе
23 марта 2024 г. 12:05
Посольство России: Мы благодарны жителям Азербайджана за поддержку

Посольство России в Азербайджане выражает благодарность жителям Азербайджана за поддержку, оказанную ими после трагедии в ТЦ "Крокус Сити Холл".

Как сообщает Report, об этом сказала пресс-секретарь посольства РФ в Азербайджане Елизавета Глерезка.

"Потрясены страшной трагедией, случившейся 22 марта в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Москве. Приносим глубокие соболезнования родным и близким погибших и пострадавших, скорбим вместе с ними. В знак поддержки России и в память о жертвах кровавого террористического акта, жители Азербайджана несут цветы к зданию посольства России в Баку. Мы искренне благодарим тех, кто не остался равнодушным и разделяет с нами эту боль. Также нам были переданы соболезнования от имени президента Ильхама Алиева, Кабинета министров и МИД. Благодарим", - подчеркнула она.

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Версия на английском языке Russian Embassy thanks Azerbaijani people for support
Версия на азербайджанском языке Rusiya səfirliyi: Bu ağrını bizimlə bölüşən azərbaycanlılara təşəkkür edirik

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