Посольство России: Мы благодарны жителям Азербайджана за поддержку

Посольство России в Азербайджане выражает благодарность жителям Азербайджана за поддержку, оказанную ими после трагедии в ТЦ "Крокус Сити Холл".

Посольство России в Азербайджане выражает благодарность жителям Азербайджана за поддержку, оказанную ими после трагедии в ТЦ "Крокус Сити Холл".

Как сообщает Report, об этом сказала пресс-секретарь посольства РФ в Азербайджане Елизавета Глерезка.

"Потрясены страшной трагедией, случившейся 22 марта в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Москве. Приносим глубокие соболезнования родным и близким погибших и пострадавших, скорбим вместе с ними. В знак поддержки России и в память о жертвах кровавого террористического акта, жители Азербайджана несут цветы к зданию посольства России в Баку. Мы искренне благодарим тех, кто не остался равнодушным и разделяет с нами эту боль. Также нам были переданы соболезнования от имени президента Ильхама Алиева, Кабинета министров и МИД. Благодарим", - подчеркнула она.