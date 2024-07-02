Посольство РФ в Таллине направило в МИД Эстонии ноту протеста

Посольство России в Таллине направило в МИД Эстонии ноту протеста с призывом остановить перенос захоронений советских воинов.

Посольство России в Таллине направило в МИД Эстонии ноту протеста с призывом остановить перенос захоронений советских воинов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении посольства.

"Направили в МИД Эстонии ноту посольства с призывом остановить кощунственные действия, прекратить безнравственную кампанию по ликвидации объектов советского военно-мемориального наследия, направленную на пересмотр итогов Второй мировой войны, и требованием возвратить памятники на их прежние места", - сказано в сообщении.