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Посольство РФ в Таллине направило в МИД Эстонии ноту протеста

Посольство РФ в Таллине направило в МИД Эстонии ноту протеста Посольство России в Таллине направило в МИД Эстонии ноту протеста с призывом остановить перенос захоронений советских воинов.
В регионе
2 июля 2024 г. 12:25
Посольство РФ в Таллине направило в МИД Эстонии ноту протеста

Посольство России в Таллине направило в МИД Эстонии ноту протеста с призывом остановить перенос захоронений советских воинов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении посольства.

"Направили в МИД Эстонии ноту посольства с призывом остановить кощунственные действия, прекратить безнравственную кампанию по ликвидации объектов советского военно-мемориального наследия, направленную на пересмотр итогов Второй мировой войны, и требованием возвратить памятники на их прежние места", - сказано в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке Rusiya Estoniyaya etiraz notası verib
Версия на английском языке Russian Embassy in Tallinn sends note of protest to Estonian Foreign Ministry

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