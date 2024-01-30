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Посольство РФ в Армении возмущено осквернением памятника, посвященного блокаде

Посольство РФ в Армении возмущено осквернением памятника, посвященного блокаде Посольство России в Армении в Telegram-канале выразило возмущение актом вандализма над памятником "Детям блокадного Ленинграда" в Ереване.
В регионе
30 января 2024 г. 16:04
Посольство РФ в Армении возмущено осквернением памятника, посвященного блокаде

Посольство России в Армении в Telegram-канале выразило возмущение актом вандализма над памятником "Детям блокадного Ленинграда" в Ереване.

Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ.

"Глубоко возмущены циничной провокацией у памятника "Детям блокадного Ленинграда". Подобные действия трудно расценивать иначе как выражение открытого надругательства над памятью жертв этой трагедии и героев, отстоявших город. Автор видео топтал не венки, возложенные к мемориалу в связи с 80-летием полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, а ту дань уважения и благодарности к лучшим чертам армянского народа, которую они символизируют", - говорится в заявлении, опубликованном посольством.

Кроме того, сообщается, что руководитель Русского дома в Ереване Вадим Фефилов обратился в Генпрокуратуру Армении из-за осквернения памятника.

"Считаем недопустимыми действия, разжигающие межнациональную рознь и призывающие к насилию на основе ксенофобии в отношении событий, произошедших в годы Великой Отечественной войны, и высказывания в адрес Российской Федерации. Прошу Вас <...> провести проверку и дать правовую оценку действиям Самвела Шириняна с привлечением его к уголовной ответственности", - говорится в заявлении на имя генпрокурора Анны Вардапетян.

Отметим, что уроженец армянской столицы, представляющийся в соцсетях как Самвел Ширинян, опрокинул венки и растоптал ленту в цветах российского триколора, сняв свои действия на видео и опубликовав его.

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