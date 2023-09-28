Посольство РФ направило ноту в МИД Швеции в связи с осквернением памятного камня

Посольство России в Швеции направило ноту в МИД королевства в связи с актом вандализма в отношении камня, установленного в память о советских военнослужащих в районе Карлсвик муниципалитета Лулео на севере Швеции.

Посольство России в Швеции направило ноту в МИД королевства в связи с актом вандализма в отношении камня, установленного в память о советских военнослужащих в районе Карлсвик муниципалитета Лулео на севере Швеции.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом диппредставительство сообщило в Telegram-канале.

"Памятный камень советским военнослужащим, установленный в 2015 году посольством совместно с муниципальными властями на месте пересылочного лагеря, через который бывшие советские военнопленные возвращались из Норвегии в СССР... , - говорится в сообщении. - Со своей стороны направили соответствующую ноту в МИД Швеции. Потребовали восстановить первоначальный облик памятника, провести расследование данного вопиющего инцидента, найти и наказать виновных и обеспечить безопасность российских и советских воинских захоронений на территории Швеции".

В посольстве не сообщили подробности инцидента, но напомнили, что за подобные действия уголовный кодекс королевства предусматривает возмещение нанесенного ущерба, выплату штрафа или тюремное заключение сроком от шести месяцев до четырех лет. Предположительно, памятник был облит краской.