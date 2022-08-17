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Посольство РФ направило ноту в МИД Армении из-за антироссийских вбросов о взрыве в ТЦ

Посольство РФ направило ноту в МИД Армении из-за антироссийских вбросов о взрыве в ТЦ Посольство РФ в Ереване направило ноту в МИД Армении из-за антироссийских вбросов в местном информационном пространстве с ложными обвинениями в адрес России.
В регионе
17 августа 2022 г. 11:35
Посольство РФ направило ноту в МИД Армении из-за антироссийских вбросов о взрыве в ТЦ

Посольство РФ в Ереване направило ноту в МИД Армении из-за антироссийских вбросов в местном информационном пространстве с ложными обвинениями в адрес России.

Как передает Report, об этом сообщил Sputnik-Армении.

Ранее подобные слухи распространила в медиаполе радикальная политическая группировка "Сасна црер".

"Возмущены муссируемыми в местном информационном пространстве циничными вбросами, содержащими кощунственные и ложные обвинения в адрес российских структур в причастности к произошедшей 14 августа на территории торгового центра "Сурмалу" трагедии", - говорится в заявлении дипмиссии.

Отмечается, что российская сторона рассматривает это как прямую провокацию со стороны стоящих за такими инсинуациями политических сил, нацеленную на подрыв российско-армянских союзнических отношений.

"Ожидаем от властей Армении шагов, направленных на пресечение подобных недружественных проявлений, включая необходимые публичные комментарии. Соответствующая нота направлена посольством в Министерство иностранных дел Республики Армения" - говорится в заявлении.

В посольстве напомнили, что российская сторона - в лице Российско-армянского центра гуманитарного реагирования - с первых минут вовлечена в работы по ликвидации последствий трагедии.

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Версия на английском языке Russia sends note of protest to Armenia
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