Посольство: После эскалации с Израилем ни один гражданин Ирана не покинул страну

Посольство: После эскалации с Израилем ни один гражданин Ирана не покинул страну

В посольство Ирана в Азербайджане не поступало обращений от иранских граждан о проблемах с возвращением на родину из-за израильско-иранского конфликта.

Об этом, отвечая на вопрос Report, заявил временный поверенный в делах Ирана в Азербайджане Сейид Джафар Агаи на пресс-конференции в Баку.

Он подчеркнул, что сразу после начала эскалации напряженности иранская сторона установила контакт с официальными лицами Азербайджана. Баку выразил готовность оказать необходимую помощь.

"Были предприняты все необходимые шаги для обеспечения пересечения границы. Однако к нам не поступало обращений от граждан о невозможности вернуться в страну. Единственные запросы поступили от иранских студентов, обучающихся в Азербайджане, и для них созданы все условия для беспрепятственного перемещения", - сказал дипломат.

Агаи также заявил, что после начала военных действий ни один гражданин Ирана не покинул страну. "Иран продолжает обеспечивать безопасность на границе. Также продолжается нормальная работа посольства Азербайджана в Иране и посольства Ирана в Азербайджане", - добавил он.