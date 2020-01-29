Посольство Палестины: Предложенная Трампом "сделка" - бесполезная театральная постановка

Предложенная президентом США "сделка века" является "бесполезной театральной постановкой" и грубо нарушает международное право.

Как сообщает Report, об этом заявили в посольстве Палестины в Азербайджане, комментируя предложение президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке.

"Накануне мир стал свидетелем того, как "президент Трамп и премьер-министр Нетаньяху плечом к плечу совместно развернули гротескную тему в довольно бесполезной театральной постановке так называемой "сделки века" в явном нападении на международное право", - заявили в посольстве, напомнив о наличии более 160 соответствующих резолюций, принятых Советом Безопасности ООН и Генеральной Ассамблеей, а также мнение Международного Суда.

Как отметили в посольстве, предложенная сделка "спроектирована, структурирована и создана идеологами ультраправой правящей верховной коалиции Израиля". "Подстрекаемая и поощряемая единомышленниками нынешняя администрация США подписывает и опечатывает это вопиющее заявление".

"Осуществляя мечты анахронического сионистского колонизирующего движения о продолжении незаконного использования того, что осталось от исторической Палестины, таким образом, формализуя израильскую колониальную систему апартеида в Палестине, отрезающая исторические города Палестины и столицу Иерусалим от остальной природной среды эта сделка является своего рода соглашением quid pro quo ("услуга за услугу").

Президент Аббас со всеми палестинскими политическими партиями и палестинским народом , поддержавшим его, сказал вчера: "Я говорю Трампу и Нетаньяху: Иерусалим не продается, все наши права не продаются и не заключаются. И ваша сделка, заговор , не пройдет"", - заявили в посольстве.