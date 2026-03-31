Посольство Кыргызстана в Иране приостановило работу

Деятельность посольства Кыргызстана в Иране приостановлена.

Как передает Report со ссылкой на кыргызские СМИ, об этом сообщает МИД Кыргызстана.

"Одновременно министерство рекомендует воздержаться от поездок в Иран. При возникновении чрезвычайных ситуаций или необходимости получения консульско-правовой помощи следует обращаться на горячую линию Консульского департамента МИД и в дипломатические представительства КР в сопредельных с Ираном государствах", - говорится в релизе.

Кыргызстанцев, находящихся в ИРИ, просят проявлять повышенную бдительность, строго соблюдать меры безопасности, избегать мест массового скопления людей и потенциально опасных районов, а также неукоснительно выполнять требования местных властей.