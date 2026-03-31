Посольство Кыргызстана в Иране приостановило работу
    Посольство Кыргызстана в Иране приостановило работу

    Посольство Кыргызстана в Иране приостановило работу

    Деятельность посольства Кыргызстана в Иране приостановлена.

    Как передает Report со ссылкой на кыргызские СМИ, об этом сообщает МИД Кыргызстана.

    "Одновременно министерство рекомендует воздержаться от поездок в Иран. При возникновении чрезвычайных ситуаций или необходимости получения консульско-правовой помощи следует обращаться на горячую линию Консульского департамента МИД и в дипломатические представительства КР в сопредельных с Ираном государствах", - говорится в релизе.

    Кыргызстанцев, находящихся в ИРИ, просят проявлять повышенную бдительность, строго соблюдать меры безопасности, избегать мест массового скопления людей и потенциально опасных районов, а также неукоснительно выполнять требования местных властей.

    Эскалация на Ближнем Востоке Операция США и Израиля против Ирана Посольство Кыргызстана
    Qırğızıstanın İrandakı səfirliyi fəaliyyətini dayandırıb
    Kyrgyz Embassy in Iran suspends operations

    Последние новости

    09:57

    Котировки нефти марки Brent завершают март рекордным ростом в 55%

    Энергетика
    09:52

    Цена азербайджанской нефти приблизилась к $130 за баррель

    Энергетика
    09:50

    В КНР из-за взрыва на площадке строящегося автомобильного тоннеля погибли четыре человека

    Другие страны
    09:47

    В Самсуне перевернулся автобус, пострадали 11 человек

    В регионе
    09:28

    Пожар на кувейтском танкере потушен, утечки нефти не произошло - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    09:28

    Рейтинг Global Terrorism Index 2026 - Азербайджан вошел в число безопасных стран мира

    Внешняя политика
    09:24

    Кая Каллас прибыла в столицу Украины

    В регионе
    09:20

    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (31.03.2026)

    Финансы
    09:13

    Посольство Кыргызстана в Иране приостановило работу

    В регионе
    Лента новостей