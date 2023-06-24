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Посольство Казахстана призвало сограждан отказаться от визитов в ряд регионов РФ

Посольство Казахстана призвало сограждан отказаться от визитов в ряд регионов РФ Посольство Казахстана в России призывает соотечественников воздержаться от посещения приграничных с Украиной регионов РФ.
В регионе
24 июня 2023 г. 09:33
Посольство Казахстана призвало сограждан отказаться от визитов в ряд регионов РФ

Посольство Казахстана в России призывает соотечественников воздержаться от посещения приграничных с Украиной регионов РФ.

Как передает Report, об этом сообщают казахстанские СМИ.

Дипведомство рекомендует казахстанцам встать на консульский учет.

В посольстве заверили, что при возникновении форс-мажорных ситуаций гражданам Казахстана будет оказана вся необходимая помощь и поддержка.

Ранее в ряде регионов России, в том числе в Москве, начали усиливать меры безопасности. Это произошло после того, как в соцсетях от имени основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина распространились сообщения и видео о якобы "нанесении МО РФ удара по "тыловым лагерям ЧВК "Вагнер". В военном ведомстве подчеркнули, что это не соответствует действительности.

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