Посольство Казахстана призвало сограждан отказаться от визитов в ряд регионов РФ

Посольство Казахстана в России призывает соотечественников воздержаться от посещения приграничных с Украиной регионов РФ.
Как передает Report, об этом сообщают казахстанские СМИ.
Дипведомство рекомендует казахстанцам встать на консульский учет.
В посольстве заверили, что при возникновении форс-мажорных ситуаций гражданам Казахстана будет оказана вся необходимая помощь и поддержка.
Ранее в ряде регионов России, в том числе в Москве, начали усиливать меры безопасности. Это произошло после того, как в соцсетях от имени основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина распространились сообщения и видео о якобы "нанесении МО РФ удара по "тыловым лагерям ЧВК "Вагнер". В военном ведомстве подчеркнули, что это не соответствует действительности.