Посольство Ирана в Украине возобновило свою работу в Киеве

Посольство Ирана в Украине вновь осуществляет свою деятельность в Киеве после временного переезда миссии в Молдавию.

Посольство Ирана в Украине вновь осуществляет свою деятельность в Киеве после временного переезда миссии в Молдавию.

Как передает Report со ссылкой на агентство IRNA , об этом заявил посол исламской республики Манучехр Моради.

"Сегодня наши коллеги готовы предоставить услуги дорогим соотечественникам на территории посольства в Киеве", - отметил он. По словам дипломата, "дипломатическая миссия не прекращала свою деятельность в дни после начала конфликта даже в период временного ее переноса в Молдову".

21 марта Моради сообщил, что посольство Ирана на фоне событий в Украине переезжает в Кишинев.