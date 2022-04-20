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Посольство Ирана в Украине возобновило свою работу в Киеве

Посольство Ирана в Украине возобновило свою работу в Киеве Посольство Ирана в Украине вновь осуществляет свою деятельность в Киеве после временного переезда миссии в Молдавию.
В регионе
20 апреля 2022 г. 03:42
Посольство Ирана в Украине возобновило свою работу в Киеве

Посольство Ирана в Украине вновь осуществляет свою деятельность в Киеве после временного переезда миссии в Молдавию.

Как передает Report со ссылкой на агентство IRNA, об этом заявил посол исламской республики Манучехр Моради.

"Сегодня наши коллеги готовы предоставить услуги дорогим соотечественникам на территории посольства в Киеве", - отметил он. По словам дипломата, "дипломатическая миссия не прекращала свою деятельность в дни после начала конфликта даже в период временного ее переноса в Молдову".

21 марта Моради сообщил, что посольство Ирана на фоне событий в Украине переезжает в Кишинев.

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