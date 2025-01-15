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Посольство Грузии: В Абу-Даби расследуют инцидент с участием двух депутатов

Посольство Грузии: В Абу-Даби расследуют инцидент с участием двух депутатов Правоохранительные органы Абу-Даби расследуют инцидент с участием двух депутатов парламента от правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" Ираклия Заркуа и Виктора Саникидзе.
В регионе
15 января 2025 г. 13:31
Посольство Грузии: В Абу-Даби расследуют инцидент с участием двух депутатов

Правоохранительные органы Абу-Даби расследуют инцидент с участием двух депутатов парламента от правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" Ираклия Заркуа и Виктора Саникидзе.

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом сообщили в посольстве Грузии.

"По имеющейся у нас информации, расследованием инцидента занимаются местные правоохранительные органы, с этой целью опрашиваются лица, зафиксированные в инциденте", - отметили в посольстве.

Ранее сообщалось о том, что в одном из ресторанов отеля в Абу-Даби, где отдыхали депутаты, произошел инцидент. Отдыхающий в том же отеле Лаша Габиташвили оскорбил их и грузинскую власть, использовав нецензурную лексику. На следующий день мужчины подрались.

Депутаты Ираклий Заркуа и Виктор Саникидзе после драки опубликовали в сети видео, где прокомментировали случившееся. По их словам, инцидентом нельзя гордиться, но они "не могли оставить без ответа такое поведение оппонента".

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Версия на азербайджанском языке Gürcüstan səfirliyi: Əbu-Dabidə iki deputatın iştirakı ilə baş verən insident araşdırılır

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