Посольство Грузии: В Абу-Даби расследуют инцидент с участием двух депутатов

Правоохранительные органы Абу-Даби расследуют инцидент с участием двух депутатов парламента от правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" Ираклия Заркуа и Виктора Саникидзе.

Правоохранительные органы Абу-Даби расследуют инцидент с участием двух депутатов парламента от правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" Ираклия Заркуа и Виктора Саникидзе.

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом сообщили в посольстве Грузии.

"По имеющейся у нас информации, расследованием инцидента занимаются местные правоохранительные органы, с этой целью опрашиваются лица, зафиксированные в инциденте", - отметили в посольстве.

Ранее сообщалось о том, что в одном из ресторанов отеля в Абу-Даби, где отдыхали депутаты, произошел инцидент. Отдыхающий в том же отеле Лаша Габиташвили оскорбил их и грузинскую власть, использовав нецензурную лексику. На следующий день мужчины подрались.

Депутаты Ираклий Заркуа и Виктор Саникидзе после драки опубликовали в сети видео, где прокомментировали случившееся. По их словам, инцидентом нельзя гордиться, но они "не могли оставить без ответа такое поведение оппонента".