Посольство Финляндии обратилось в МИД РФ в связи с получением письма с порошком

Посольство Финляндии в Москве обратилось в компетентные органы, а также в МИД РФ после получения трех писем, в одном из которых был обнаружен порошок.

Посольство Финляндии в Москве обратилось в компетентные органы, а также в МИД РФ после получения трех писем, в одном из которых был обнаружен порошок.

Как передает Report, об этом сообщили ТАСС в дипмиссии.

"В соответствии с правилами безопасности Министерства иностранных дел Финляндии данные письма были переданы представителям официальных органов России, которые проводят дальнейшее изучение вопроса. Посольство Финляндии сразу после инцидента обратилось и к Министерству иностранных дел Российской Федерации", - сообщили в дипмиссии, отметив, что "серьезно относятся ко всем угрозам безопасности посольства".

В посольстве добавили, что три письма были получены в четверг.