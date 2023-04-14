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Посольство Финляндии обратилось в МИД РФ в связи с получением письма с порошком

Посольство Финляндии обратилось в МИД РФ в связи с получением письма с порошком Посольство Финляндии в Москве обратилось в компетентные органы, а также в МИД РФ после получения трех писем, в одном из которых был обнаружен порошок.
В регионе
14 апреля 2023 г. 17:32
Посольство Финляндии обратилось в МИД РФ в связи с получением письма с порошком

Посольство Финляндии в Москве обратилось в компетентные органы, а также в МИД РФ после получения трех писем, в одном из которых был обнаружен порошок.

Как передает Report, об этом сообщили ТАСС в дипмиссии.

"В соответствии с правилами безопасности Министерства иностранных дел Финляндии данные письма были переданы представителям официальных органов России, которые проводят дальнейшее изучение вопроса. Посольство Финляндии сразу после инцидента обратилось и к Министерству иностранных дел Российской Федерации", - сообщили в дипмиссии, отметив, что "серьезно относятся ко всем угрозам безопасности посольства".

В посольстве добавили, что три письма были получены в четверг.

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