Посольство Азербайджана призывает родителей обучающихся в Турции студентов не паниковать

"Более 500 студентов из Азербайджана учатся в турецких городах Малатья и Элязыг. Многие из них уехали в Азербайджан, поскольку сейчас каникулы".

Об этом в заявлении турецкому бюро Report сказала советник по образованию посольства Азербайджана в Турции Наджиба Насибова.

По ее словам, некоторые из этих студентов в настоящее время находятся в Турции в связи с экзаменами: "Поскольку в стране было объявлено чрезвычайное положение в течении одной недели, с соответствующими структурами ведутся переговоры о вывозе студентов из региона".

Посольство Азербайджана в Турции призвало родителей азербайджанских студентов, обучающихся в Малатье и Элязыге, сохранять спокойствие: "Мы знаем, что родители этих студентов обеспокоены. Однако мы хотим им сообщить, что среди погибших и пострадавших нет студентов-азербайджанцев. Я поддерживаю тесную связь с университетами. Из-за сложившейся ситуации мы можем временно вывезти из региона или отправить в Азербайджан студентов, которые остались здесь в связи с экзаменами".

Вусала Аббасова