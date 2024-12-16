Посольство Армении возобновило деятельность в Дамаске.
Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщает МИД Армении.
"Министерство иностранных дел Армении информирует, что дипломатическое представительство Армении в Сирии (Дамаск) возобновило свою работу. Консульский отдел посольства работает в обычном режиме. Сегодня уже был организован прием граждан Армении", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что генконсульство Армении в Алеппо также возобновит свою деятельность.
Ранее сообщалось, что дипломатический персонал посольства Армении в Дамаске и генерального консульства в Алеппо временно работал из Бейрута.