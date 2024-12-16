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Посольство Армении возобновило деятельность в Дамаске

Посольство Армении возобновило деятельность в Дамаске Посольство Армении возобновило деятельность в Дамаске,
В регионе
16 декабря 2024 г. 20:13
Посольство Армении возобновило деятельность в Дамаске

Посольство Армении возобновило деятельность в Дамаске.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщает МИД Армении.

"Министерство иностранных дел Армении информирует, что дипломатическое представительство Армении в Сирии (Дамаск) возобновило свою работу. Консульский отдел посольства работает в обычном режиме. Сегодня уже был организован прием граждан Армении", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что генконсульство Армении в Алеппо также возобновит свою деятельность.

Ранее сообщалось, что дипломатический персонал посольства Армении в Дамаске и генерального консульства в Алеппо временно работал из Бейрута.

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