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Посольство Афганистана в Великобритании прекратит работу по требованию властей

Посольство Афганистана в Великобритании прекратит работу по требованию властей Посольство Афганистана в Великобритании 27 сентября прекратит свою работу по требованию местных властей.
В регионе
9 сентября 2024 г. 15:53
Посольство Афганистана в Великобритании прекратит работу по требованию властей

Посольство Афганистана в Великобритании 27 сентября прекратит свою работу по требованию местных властей.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил глава афганского диппредставительства Залмай Расул.

"Посольство Исламской республики Афганистан в Лондоне официально закроется и прекратит свою работу 27 сентября 2024 года на основании официального запроса страны пребывания", - написал он в соцсети "X".

По данным газеты The Express Tribune, подобное решение власти Великобритании приняли из-за того, что радикальное движение "Талибан", захватившее власть в Афганистане, отказалось признавать документы, выданные афганскими дипмиссиями, чьи руководители отказались сотрудничать с Кабулом. Как сообщили ранее в сформированном талибами министерстве иностранных дел, в их число также вошли афганские посольства в Австралии, Австрии, Бельгии, Греции, Италии, Канаде, Норвегии, Польше, Франции, Швейцарии и Швеции.

Радикальное движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления Соединенных Штатов о намерении вывести войска.

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Версия на английском языке Afghanistan Embassy in UK to cease operations following local authorities' demand

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