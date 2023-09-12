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Посольства РФ в Буркина-Фасо и Экваториальной Гвинее могут открыться до конца года

Посольства РФ в Буркина-Фасо и Экваториальной Гвинее могут открыться до конца года Российские посольства в Буркина-Фасо и Экваториальной Гвинее могут открыться до конца года.
В регионе
12 сентября 2023 г. 13:39
Посольства РФ в Буркина-Фасо и Экваториальной Гвинее могут открыться до конца года

Российские посольства в Буркина-Фасо и Экваториальной Гвинее могут открыться до конца года.

Как передает Report, об этом заявил ТАСС посол по особым поручениям МИД РФ, руководитель секретариата "Форума партнерства Россия-Африка" Олег Озеров.

"Мы предпринимаем все необходимые усилия, чтобы завершить работу по обеим странам до конца года. Сейчас очень плотно занимаемся практическими аспектами подготовки к открытию посольств. В большей степени практическая готовность с Буркина-Фасо, чуть в меньшей - с Экваториальной Гвинеей", - сказал дипломат.

По словам Озерова, африканские партнеры тоже напоминают о том, нужно двигаться на этом направлении быстрее. "Рассчитываем, что с учетом позитивных итогов саммита Россия-Африка нам удастся достаточно оперативно претворить эти планы в жизнь", - резюмировал он.

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Версия на английском языке Russian embassies in Burkina Faso, Equatorial Guinea may open before year-end

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