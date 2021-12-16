Посол Пакистана: Вывод международных войск из Афганистана привел к гуманитарной катастрофе

Вывод международных войск из Афганистана привел к масштабной экономической и гуманитарной катастрофе.

Вывод международных войск из Афганистана привел к масштабной экономической и гуманитарной катастрофе.

Как сообщает Report, об этом заявил посол Пакистана в Азербайджане Билал Хаи.

Посол призвал к немедленной международной помощи населению Афганистана, пока ситуация в этой стране не стала еще хуже: "Это коллективная ответственность помочь населению Афганистана не умереть в нищете и голоде".

Билал Хаи отметил, что Пакистан оказал гуманитарную помощь Афганистану в виде медикаментов и продовольствия на сумму в 30 млн долларов США, также через Пакистан помощь Афганистану оказывает и Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО).

Посол Пакистана отметил, что острый гуманитарный кризис в Афганистане станет основной темой обсуждения предстоящей 19 декабря в Исламабаде внеочередной встречи глав МИД стран Организации исламского сотрудничества (ОИС), в которой примет участие и министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.