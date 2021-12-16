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Посол Пакистана: Вывод международных войск из Афганистана привел к гуманитарной катастрофе

Посол Пакистана: Вывод международных войск из Афганистана привел к гуманитарной катастрофе Вывод международных войск из Афганистана привел к масштабной экономической и гуманитарной катастрофе.
В регионе
16 декабря 2021 г. 16:40
Посол Пакистана: Вывод международных войск из Афганистана привел к гуманитарной катастрофе

Вывод международных войск из Афганистана привел к масштабной экономической и гуманитарной катастрофе.

Как сообщает Report, об этом заявил посол Пакистана в Азербайджане Билал Хаи.

Посол призвал к немедленной международной помощи населению Афганистана, пока ситуация в этой стране не стала еще хуже: "Это коллективная ответственность помочь населению Афганистана не умереть в нищете и голоде".

Билал Хаи отметил, что Пакистан оказал гуманитарную помощь Афганистану в виде медикаментов и продовольствия на сумму в 30 млн долларов США, также через Пакистан помощь Афганистану оказывает и Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО).

Посол Пакистана отметил, что острый гуманитарный кризис в Афганистане станет основной темой обсуждения предстоящей 19 декабря в Исламабаде внеочередной встречи глав МИД стран Организации исламского сотрудничества (ОИС), в которой примет участие и министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

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Версия на английском языке Pakistani envoy: Withdrawal of international troops from Afghanistan led to humanitarian disaster
Версия на азербайджанском языке Pakistan səfiri: "Əfqanıstandan beynəlxalq qüvvələrin çıxarılması humanitar fəlakətə səbəb olub"

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