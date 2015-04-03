Посол: Выборы в Узбекистане прошли открыто, в соответствии с национальным законодательством

Баку. 3 апреля. REPORT.AZ/ Выборы в Узбекистане прошли открыто и в соответствии с национальным законодательством.

Как сообщает Report, об этом на брифинге по итогам президентских выборов в Узбекистане заявил посол Узбекистана в Азербайджане Шерзод Файзиев.

По его словам, в плебисците участвовали 18 млн. 942 тыс. граждан, и согласно результатам Центризбиркома Узбекистана 91,08% голосов были отданы за действующего президента, кандидата от Узбекской Либерально-Демократическо й Партии Ислама Каримова: "Выборы, организованные в избирательном участке при посольстве Узбекистана, прошли при высокой явке, большинство проживающих в Азербайджане граждан Узбекистана отдали свои голоса за действующего президента.

По словам дипломата, прозрачность выборов подтвердили также и наблюдатели из других международных организаций.

Посол также отметил, что от Азербайджана в качестве наблюдателей на выборах в составе миссии СНГ участвовали 7 человек: "В делегацию входили журналисты, члены Милли Меджлиса, представители ЦИК Азербайджана, эксперты".

Участвовавший на выборах в качестве наблюдателя директор Института политических исследований Эльман Насиров отметил, что выборы прошли на должном уровне, для избирателей были созданы все условия.

В свою очередь, эксперт Ильгар Велизаде сказал, что на выборах наблюдалась большая активность людей, которые приходили на избирательные участки "всей семьей, как на праздник".

Напомним, что на выборах 29 марта помимо Ислама Каримова участвовали кандидат от партии "Милли Тикланыш" Акмал Саидов, который набрал 3,08% голосов, от Народно-демократической партии Хатамжон Кетмонов (2,92%), от партии "Адолат" Наримон Умаров (2,05%).