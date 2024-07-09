Посол: Вступление Грузии в Евросоюз приостановлено

Процесс интеграции Грузии в Евросоюз приостановлен.

На данный момент вступление Грузии в Евросоюз приостановлено лидерами ЕС и ждут разъяснений от правительства Грузии.

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом сообщил журналистам посол ЕС в Грузии Павел Герчинский.

По его словам, отчет о расширении будет опубликован для всех стран-кандидатов в октябре, а о дальнейших шагах лидеры ЕС примут решение в декабре.

"Вступление Грузии в Евросоюз в настоящее время приостановлено. Об этом очень четко заявили лидеры Евросоюза 27 июня. В октябре будет опубликован отчет о расширении для всех стран-кандидатов, а в декабре лидеры ЕС примут решение о следующих шагах. Но в нынешней ситуации я не могу себе представить, что Грузия в этом году двинется вперед, перейдет к следующий этап, именно потому, что лидеры решили приостановить процесс присоединения Грузии и не примут объяснений от правительства Грузии. Они ждут", - заявил Герчинский.